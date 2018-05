Fara succes! Dosarul mortii lui Andrei Gheorghe bate pasul pe loc! Ce se intampla 

Andrei Gheorghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dosarul mortii lui Andrei Gheorghe e inca la Politie, desi au trecut aproape doua luni de la momentul in care realizatorul TV a fost gasit fara suflare in locuinta sa. Si asta pentru ca medicii nu au finalizat raportul medico-legal pentru ca acest caz sa fie inchis. Vestea mortii lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a venit pe 19 martie. In jurul orei 22.30, la Dispeceratul Ilfov s-a primit un apel de la ingrijitorul lui Andrei Gheorghe. Acesta a precizat ca l-a gasit pe jurnalist fara suflare, in mansarda vilei sale din Voluntari. La vremea respectiva, anchetatorii spuneau ca Andrei Gheorghe era singur in locuinta, in momentul in care s-a produs tragedia, usa locuintei nu fusese fortata si pe ...