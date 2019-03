Farmaciile Ropharma – Importanta calciului in organism

activit calciu forte plicuri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se spune despre calciu ca este un mineral „magic”. Joaca un rol decisiv in mai toate procesele care ne tin in forma, iar carentele ne pot da peste cap destul de serios. Asimilarea acestui element se afla in stransa legatura cu sursa din care provine si cu prezenta vitaminei D in organism. Corpul uman nu este capabil sa produca calciul de care are atat de multa nevoie, asa ca este vital sa il consumam in mod constant, fie din mancare, fie din suplimente alimentare. Sistemul osos „absoarbe” cea mai mare cantitate de calciu. Este elementul care ne mentine oasele tari si elastice, mai putin expuse la fracturi si afectiuni specifice. Mentine aspectul frumos si sanatos al ...