Farmec inregistreaza o creștere de 10% in primul semestru din 2018 fata de aceeași perioada a anului trecut

Farmec

Farmec, cel mai important producător român de cosmetice, încheie primul semestru al anului 2018 cu o cifră de afaceri de 116 milioane lei (aproximativ 25 milioane Euro) și raportează o creștere de 10% față de aceeași perioadă din 2017.

La avansul businessului din prima jumătate a anului 2018 au contribuit substanțial vânzările din rețeaua magazinelor de brand, în creștere cu 67% și vânzările din magazinul online, care au înregistrat o majorare de 16%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Continuând trendul ascendent pe care ne-am menținut în utimii ani, ne-am propus și pentru 2018 o nouă rată de creștere a businessului Farmec, iar rezultatele foarte bune obținute în prima jumătate a acestui an validează intenția de a ne menține în topul celor mai importanți jucători din sectorul cosmetic. Suntem mândri că printr-o strategie coerentă și solidă reușim să ducem la un nou nivel producția românească de cosmetice. Astfel, în creșterea cifrei de afaceri din acest an, mizăm în continuare pe extinderea rețelei magazinelor de brand, dezvoltarea portofoliului cu noi produse inovatoare, consolidarea unei cote avantajoase pe segmentele de piață pe care am pătruns recent, expansiunea la nivel extern, dar și pe implementarea proiectului de francizare pe plan local și internațional, pe care o avem în vizor cât de curând”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

De la începutul anului 2018 şi până acum, Farmec a inaugurat 3 magazine Gerovital, la Oradea, Cluj-Napoca și Constanța, ajungând la o rețea de 24 de magazine de brand Farmec și Gerovital, pe plan național. Farmec este primul și singurul producător român de cosmetice care dispune de o rețea proprie de magazine de brand.

În ceea ce privește comerțul online, creșterea se datorează extinderii beneficiilor și facilităților oferite consumatorilor, cât și accesului la o gamă mai variată de produse, ca urmare a lansării de noi game și a modernizării liniilor recunoscute pe piață. Comenzile plasate online au fost realizate atât din țară, cât și din străinătate.

De asemenea, creşterea cifrei de afaceri din prima jumătate a acestui an a fost susținută de dezvoltarea continuă a brandurilor din portofoliul companiei clujene. Astfel, cu o cotă de piață de 29,3% în volum*, Farmec deține prima poziție pe segmentul produselor de îngrijire a feței, iar Gerovital își menține statutul de lider de piață pe segmentul produselor antirid**. Nufăr este brandul nr. 1 în România pe segmentul detartranți, deținând o cotă de piaţă de 33,1% în volum și de 35,6% în valoare%***, în timp ce Triumf este lider pe segmentul de curățare a bucătăriei, cu o cotă de piață volumică de 33,5 și una valorică de 30,6%****.

