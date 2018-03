Farmec prezinta Unirea la Feminin – manifestul Gerovital din anul Centenarului, care unește romancele in frumusețe

Campanie CSR Unirea la feminin

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, anunță campania de responsabilitate socială corporativă „Unirea la feminin”, dedicată ridicării nivelului de solidaritate, empatie și coeziune în rândul comunității de femei din România. Proiectul de CSR, prin care româncele sunt încurajate să acorde sprijin femeilor din anumite comunități vulnerabile reprezintă o continuare a inițiativelor dedicate publicului feminin și a activităților de implicare socială ale Farmec.

În cadrul campaniei de marketing asociate unei cauze sociale “Unirea la feminin”, desfășurată între 1 martie și 1 decembrie 2018, o parte din valoarea produselor Gerovital achiziționate din orice punct comercial va fi transformată în seturi de produse de îngrijire personală, destinate femeilor din grupuri vulnerabile, defavorizate sau celor care au acces limitat la acest tip de produse.

“Gerovital este brandul 100% românesc, care s-a inspirat și a susținut mereu femeile din România, precum și evoluția lor. Anul Centenarului ne oferă un prilej deosebit pentru a sărbători unirea în rândul femeilor, printr-un manifest Gerovital care promovează solidaritatea feminină și bunătatea, ca cele mai înalte forme ale frumuseții. Astfel, campania Unirea la feminin reprezintă materializarea îndemnului nostru către românce de a fi unite în și pentru frumusețe: cumpărând produse Gerovital, consumatoarele dau șansa la îngrijire personală unor femei din grupuri vulnerabile”, a declarat Ioana Borza, Marketing Director Farmec.

Seturile Gerovital donate în cadrul campaniei Unirea la feminin conțin o cremă de față, două deodorante, un gel de duș și un șampon. Kit-urile de îngrijire personală vor fi oferite femeilor din anumite zone ale țării, în special rurale. Beneficiarele campaniei vor fi identificate prin implicarea diviziei The Sisterhood a ONG-ului Beard Brothers din Cluj-Napoca.

“Noi, The Sisterhood, divizia feminină a asociației Beard Brothers, credem în oameni și, de aceea, încercăm să îi sprijinim prin toate acțiunile noastre. Mai mult, credem în femei, în puterea lor de a valorifica frumusețea naturală, care este capabilă să le redea curajul pentru a depăși orice barieră impusă de contextul social în care s-ar afla. Astfel, în acest an al Centenarului, susținem campania Unirea la Feminin demarată de Farmec și ne propunem să contribuim la creșterea încrederii în sine și la întărirea legăturilor din comunitatea feminină”, au declarat reprezentanții diviziei The Sisterhood, ONG-ul Beard Brothers.

Detalii despre campania de responsabilitate socială sunt comunicate pe platforma Unirea la feminin. Aceasta va fi activă pe tot parcursul anului 2018, timp în care va fi actualizată constat cu noutăți din proiect, rezultate înregistrate pe parcurs, prezentarea purtătorilor de cuvânt ai campaniei și testimoniale ale beneficiarelor.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc - rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În 2017, Farmec marchează 50 de ani de la prima industrializare a cremei Gerovital. În ultimii ani, brandul Gerovital a deţinut în mod constant primele locuri în topuri importante, aducând în palmaresul companiei numeroase premii şi distincţii.

La sfârşitul anului 2017, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprindea 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara şi 13 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București (3 magazine), Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați şi Râmnicu Vâlcea.

