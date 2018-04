Fascinant! Un covor de flori a aparut peste noapte in Chisinau! Anuntul primarului interimar - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Silvia Radu, Primarul general interimar al municipiului Chisinau, a inaugurat astazi, 12 aprilie 2018, un covor de flori, amplasat in fata Catedralei Mitropolitane „Nasterea Domnului”. Rondul de flori gigant are o suprafata de 1450m patrati si pentru amenajarea lui au fost necesare 200 000 de fire de flori. Tot aranjamentul a fost realizat intr-o singura noapte de catre angajatii Primariei. Aranjamentul, care reprezinta un covor moldovenesc traditional, a fost ideea primarului interimar Silvia Radu care a fost inspirata de evenimente similare din Europa. Ea a declarat pe : Chisinaul merita tot ce este mai frumos. (...) Cred ca putem construi un oras curat si verde in care sa traim in pace si armonie. Toate lucrurile ...