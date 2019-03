Fashion show ''Atipic beauty'' si targ de cariere, in week-end, la Palas Iasi - LIVE VIDEO

Ansamblul Palas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsitul de saptamana aduce doua evenimente cu traditie in ansamblul Palas. Cei care cauta oportunitati de dezvoltare sunt asteptati la Targul de Cariere, in timp ce un spectacol de moda inedit si emotionant va marca ziua de duminica. Vineri si sambata, pe 8 si 9 martie 2019, Atriumul Palas Mall gazduieste o noua editie a Targului de Cariere Iasi. Evenimentul reuneste mai mult de 40 de angajatori din domeniile Automotive, Retail, Resurse Umane, Energie, Inginerie, Financiar-Bancar, Call Center sau IT, care isi prezinta oferta de recrutare. Cei care isi cauta un loc de munca sau isi doresc noi oportunitati de dezvoltare pot alege din peste 2.000 de job- uri disponibile. Cei interesati vor putea interac ...