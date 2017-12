Fata a fost furata acum 40 de ani, iar de curand si-a vazut mama. Ce s-a intamplat intre timp cu ea face inconjurul lumii! Incredibil prin ce a trecut biata fata vreme de patru decenii

fata furata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O poveste incredibila dintr-un cartier de pe insula Timor circula pe internet, senzibilizand o lume intreaga. O localnica in varsta de 47 de ani, pe nume Kauka, s-a intalnit pentru prima data cu mama sa dupa 39 de ani dupa ce a fost rapita. Totul s-a intamplat in 1978, atunci cand armata indoneziana a invadat Timorul de Est sub pretextul de anti-colonialism. Atunci Kauka a fost luata ostatic de catre soldatii inamici. Asa a ajuns in familia unui militar, iar acolo a fost tratata brutal: a fost batuta, fortata sa le slujeasca si isi bateau joc stingand mucurile de tigari tot de ea. Dupa ce s-a mutat cu noua familie in Indonezia, femeia s-a confruntat numai cu necazuri si suferinte. A fost fortata sa se co ...