Fata asta s-a imbatat rau la propriul majorat, asa ca parintii au decis sa rada de ea! E incredibil cum arata tortul pe care i l-au oferit, au umilit-o grav:

Momentul implinirii varstei de 18 ani este unul foarte important pentru orice adolescent.

Aceasta tanara a ramas insa cu un gust amar dupa petrecerea pe care a dat-o in compania prietenilor si colegilor ei. Fata a baut prea mult la propria aniversare, motiv pentru care i-a fost foarte rau in dimineata urmatoare, petrecandu-si o perioada buna vomitand in baie.

Parintii au decis sa se distreze pe seama ei, asa ca tortul pe care i l-au oferit a fost unul special, care avea in varf o figurina ce o intruchipa pe ea, in momentele neplacute de dupa betie.

Tinerei nu i-a picat bine deloc aceasta gluma si a considerat ca ceea ce i s-a intamplat este o umilinta.

