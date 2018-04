Fata de 19 ani, ucisa si ingropata de iubit intr-o padure din Valcea, avea un copil pe care a vrut sa-l omoare! Detalii socante in cazul crimei de la Feteni

Detalii socante in crima de la Feteni, acolo unde o fata de 19 ani a fost ucisa cu bestialitate fostul iubit si ingropata de acesta intr-o padure din zona Goranu.

Potrivit voceavalcii.ro, tanara din orasul Calimanesti, care a fost omorata si ingropata de iubitul gelos, la Feteni, in urma cu o luna, a fost in plasament la DGASPC Valcea.

Un asistent profesionist a avut-o in grija de cand s-a nascut, din 1999, pana cand a implinit varsta de 18 ani, adica mai 2017.

Masura de plasament a incetat la cererea ei.

In acelasi an, in luna septembrie tanara a dat nastere unui copil, pe care l-a parasit tot la DGASPC. Dupa nastere, a fost dusa la centrul maternal o zi.

Tanara avea tulburari de comportament si, la un moment dat, se pare ca ar fi vrut sa-si arunce copilul pe geam.

Reamintim ca, in aceasta dimineata, politistii au gasit cadavrul unei tinere in varsta de 19 ani ingropat intr-o padure din zona Goranu.

Fata a fost ucisa in urma cu aproximativ o luna de catre iubit, pe fondul unei crize de gelozie.

