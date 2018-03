Fata Irinei Loghin, desfiintata! “Daca mama ei a fost talentata, din pacate ea nu a mostenit nimic!” “Mai bine ar angaja-o ma-sa ca menajera, ca si asa… “

Irinuca, fiica Irinei Loghin, a fost desfiintata de o admiratoare a celebrei cantarete de muzica populara.

Irina Loghin are doi copii, Ciprian si Irinuca, primul facand avere din imobiliare, iar cea de a doua lucrand pentru o companie multinationala. La un moment dat, Irinuca a incercat o colaborare cu mama sa, dar, pana la urma, s-a dedicat altei cariere decat celei artistice.

Recent, Irina si Irinuca au fost la o petrecere si au cantat impreuna o melodie. „Irinuca, hai te rog, fa-i pe plac mamei si noua si intra cu pasi grabiti pe taramul muzici populare romanesti. Vei fi iubita de noi toti, caci va ramane in urma o stea care nu se va stinge.

Du mai departe munca mamei tale de -o viata si in felul acesta ii poti multumi pt talentul care il mostenesti. Atat ea cat si noi toti vom fi bucurosi pt steaua care va straluci mai tarziu. Imbina utilul cu placutul si vei vedea cat este de bine si frumos”, a postat o admiratoare a Irinei Loghin.

“Cata tristete!!! Despre care talent vorbesti? Ce sa duca mai departe Irinuca? Cum puteti oare sa fiti atat de ipocriti? Daca mama ei a fost talentata, din pacate ea nu a mostenit nimic, mai bine ar angaja-o ma-sa ca menajera, ca si asa nu gaseste pe nimeni!”, a reactionat o alta fana a cantaretei.

„In ziua de azi, din pacate, minciuna este adevar, iar adevarul, minciuna. Mie sa-mi fie rusine? Sa va fie voua, cum puteti minti in asemenea hal? Eu nu o spun din rautate , am idolatrizat-o pe Irina, dar fratilor, Irinuca nu are voce, vreti sa acceptati realitatea sau traiti in ipocrizie? Sa iasa la interval experti in muzica si sa va spuna ei, NU ARE VOCE !”, a continuat aceasta.

„Apropo, este o fata frumoasa, daca o vreti cereti-o alaturi de mama ei, pt. faptul ca le sta bine impreuna, dar nu spuneti fratilor ca are talent, sa duca mai departe cantecul”, a incheiat cea care a desfiintat calitatile vocale ale Irinucai Loghin.

