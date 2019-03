Fata lui Aurelian Preda, distrusa: ”Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”

Cantaretul de muzica populara Aurelian Preda a murit la doar 46 de ani, pe 27 septembrie 2016, dupa o lunga lupta cu cancerul. In urma lui a ramas Anamaria Rosa Preda, fata infiata de rapsod de la o nepoata de-a lui, care s-a apucat serios de muzica populara, devenind un nume apreciat in bransa.

Frumoasa Anamaria a postat recent un mesaj sfasietor, ”Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, dupa ce un prieten bun a murit. ”Esti prea sus, Nicolas nu te vom uita niciodata, vei ramane mereu in inimile noastre”, au notat mai multi colegi ai disparutului intr-un video in care tanarul era omagiat de apropiati.

