FBI, descindere la biroul avocatului personal al presedintelui SUA. Trump: „Un atac la adresa tarii”

Agenţii FBI au efectuat luni o percheziţie la biroul lui Michael Cohen, avocatului personal al preşedintelui american Donald Trump, confiscând mai multe documente privind o serie de subiecte, informează cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax. Procurorii federali din Manhattan au obţinut un mandat de percheziţie pe baza unor informaţii primite de la procurorul special Robert Muller, potrivit avocatului lui Cohen, care a catalogat percheziţia drept „complet inadecvată şi deloc necesară". Percheziţia nu pare să aibă direct legătură cu ancheta procurorului special Robert Muller privind presupuse contacte între apropiaţi ai liderului de la Casa Albă şi oficiali ruşi în timpul campaniei prezidenţiale din 2016. Potrivit unei surse citate de cotidianul american, agenţii FBI au preluat o serie de documente din biroul avocatului, inclusiv unele referitoare la presupuse tranzacţii către o actriţă de filme pentru adulţi, Stormy Daniels, care pretinde că ar fi avut în trecut o relaţie amoroasă cu Trump. Preşedintele american Donald Trump a afirmat că descinderea agenţilor FBI la biroul avocatului său personal, Michael Cohen, reprezintă „o ruşine" şi „un atac la adresa ţării", informează site-ul cotidianului The New York Times. „Este o situaţie ruşinoasă. O adevărată vânătoare de vrăjitoare", a declarat Trump în deschiderea unei reuniuni privind Siria, la care participă o serie de oficiali americani. Întrebat dacă va încerca să-l concedieze pe procurorul special Robert Mueller, Trump a răspuns: „Ei bine, cred că este ruşinos ceea ce se petrece. Vom vedea ce s-ar putea întâmpla".