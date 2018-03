FBI face angajari

La FBI se fac angajari. La interviu se prezinta trei tipi. Interviul are loc in biroul sefului FBI. Intra primul – sa zicem John. Seful FBI ii da un pistol si ii spune:

– In biroul de alaturi se afla sotia ta. Intra si impusc-o.

– Nici nu ma gandesc, zice tipul si pleaca.

Intra al doilea candidat – Jim. Istoria se repeta: seful FBI ii da pistolul si-l invita sa-si impuste nevasta. Dupa 10 minute, tipul se hotaraste ca nevasta-sa e mai importanta decat job-ul la FBI si pleaca.

Intra ultimul – Tom. Acesta ia pistolul si este de acord sa-si impuste nevasta. Intra in birou iar seful FBI aude 6 impuscaturi, bubuituri si strigate. Tom iese afara dupa o vreme, plin de sange si spune:

– Nu stiu ce idiot a pus gloante oarbe in pistol… A trebuit s-o omor cu scaunul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.