FC Viitorul a condus cu 2-0 FCSB la Ovidiu: Gica Hagi - Am facut o prima repriza fantastica

Am reușit o primă parte fantastică, incredibilă. Puteam marca patru - cinci goluri. Nu cred că a existat o echipă în România care să domine FCSB așa cum am făcut-o noi până la pauză. Mă bucur pentru prestația jucătorilor mei. Nu e ușor ca, fiind așa de tineri, să aibă o evoluție precum cea din prima repriză. La aceasta a contribuit însă și FCSB, care ne-a tratat puțin superficial. Am arătat că avem talent și că știm fotbal. După pauză, FCSB a venit peste noi, și-a creat ocazii. E o ecchipă puternică și experimentată”, a spus Hagi.

Am început foarte prost meciul. Nu am avut agresivitate, atitudine și concentrare. Viitorul ne-a suprins, a avut un presing avansat. În partea secundă, am jucat însă bine, am egalat și apoi am avut trei - patru ocazii mari. Am pierdut două puncte, dar să vedem ce va face CFR Cluj în această etapă. Mi-era teamă că nu vom puta reveni după cum am jucat în repriza întâi, când nu am arătat ca o echipă pretendentă la titlul de campioană. După pauză însă și în celelalte meciri din play-off am arătat”, a punctat Dică.