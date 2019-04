FC Viitorul intalneste luni Astra Giurgiu: Gica Hagi - Pentru noi, conteaza numai victoria“

Întâlnim o echipă care ştie fotbal şi are jucători importanţi. Când joacă Alibec, Astra e imprevizibilă şi mult mai puternică. Mergem cu încrederea că vom câştiga. În ultimul meci direct am pierdut destul de clar, dar acum sperăm să facem un meci mult mai bun. Pentru noi, contează numai victoria. Cele trei puncte ne menţin în lupta pentru locul trei. Plecăm la meci cu acest gând. Am lăsat mai mulţi jucători acasă, un grup important de şapte - opt, aşa a fost planificarea. Vreau să am o echipă proaspătă, care să facă ambele faze foarte bine, să aibă un ritm de joc ridicat. Altfel, nu avem nicio şansă să obţinem un rezultat pozitiv. Am încredere totală în jucători, pentru că mi-au demonstrat-o. Sunt la un nivel înalt şi merită să abordăm acest meci cu grupul cu care am fost la Sepsi. Rivaldinho şi Măţan nu vor fi în lot, dar Calcan da, el a jucat foarte puţin cu Craiova, a declarat Gică Hagi.