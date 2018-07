FC Viitorul intalneste maine Concordia Chiajna: Gica Hagi - Trebuie sa facem un joc foarte bun, exact“

Ne aşteaptă o săptămână grea, cu trei meciuri. Contra Concordiei, va fi foarte greu, trebuie să ne adaptăm la teren şi la adversar. Trebuie să planificăm strategia pe toate cele trei confruntări. Încercăm să le câştigăm. Gândul meu acesta e. Vom vedea cât vom putea. În campionat suntem încă la început. Am pierdut cu Dunărea Călăraşi, nu ne aşteptam , dar am jucat fotbal, am dominat. La Chiajna, trebuie să facem un joc foarte bun, exact şi să încercăm să câştigăm, deşi Concordia are un lot foarte bun, experimentat, cu jucători care ştiu să se mobilizeze şi cu un antrenor cu mulţi ani în fotbal, care cunoaşte bine Liga 1, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.