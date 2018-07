FC Viitorul intalneste maine Racing FC Union Luxemburg: Gica Hagi - Trebuie sa fim atenti, ca sa nu avem surprize (galerie foto)

În primul meci, am jucat foarte bine, am fost serioși. Avem în fața noastră un rezultat foarte bun, dar asta nu înseamnă că am trata ușor partida de mâine, din contră trebuie să fim foarte atenți, pentru că ei au un joc simplu, direct și cu siguranță vor veni să marcheze. Trebuie să fim atenți la jocul lor și mai ales la fazele fixe, pentru a nu avea surprize. Sper să facem iarăși un meci frumos, să jucăm bine și la sfârșit să trecem turul. După aceea ne vom gândi și la campionat, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.