FC Viitorul intalneste sambata campioana: Gica Hagi - CFR Cluj e greu de batut, dar avem incredere ca putem castiga“

Va fi un meci frumos, contra campioanei României, o echipă experimentată, care joacă la rezultat. Ca să câştigăm, va trebui să fim pragmatici, să nu greşim şi să fim mult mai iuţi ca adversarii. Să ne facem jocul nostru. Am reuşit două meciuri bune în campionat cu CFR, pe care am învins-o în deplasare. Astfel că avem încredere şi la această partidă. Ne aflăm într-un moment bun, mai ales după victoria cu FCSB, avem curaj. CFR primeşte foarte greu greu şi e o echipă care speculează foarte bine. E greu de bătut. Dacă am învinge, am redeschide lupta din play-off. Cred că la locul întâi e greu să tindem, dar cu trei puncte sâmbătă am trage la locul doi, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.