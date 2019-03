FC Viitorul intalneste Sepsi Sf. Gheorghe: Gica Hagi - Nici noi, nici ei nu avem presiune. Vrem victoria“

Ne așteaptă o săptămână cu trei jocuri. Primul e la Sepsi, în care nici noi, nici ei nu avem nicio presiune. Ambele echipe vor căuta victoria. Avem respect pentru Sepsi, care a crescut în joc de anul trecut până acum, dovadă că s-a calificat în play-off, pe merit. Are un joc solid, cu o disciplină foarte bună. Antrenorul a știut să așeze echpa și să scoată maximul din jucători, făcându-i competitivi. Abordăm această săptămână cu tot lotul. Mergem un grup la Sepsi, lăsând acasă opt jucători, cu care ne vom reuni pentru meciul cu Craiova (n.r. joi, 4 aprilie, în Bănie, în semifinalele Cupei României). Nu tratăm însă superficial partida de la Sepsi, le-am spus și jucătorilor. Am încredere în ei. Merită să le dau o oportunitate și lor. E un lot experimentat. Am încredere că vom face un meci bun. Mergem să câștigăm. După Craiova, avem meciul cu Astra (n.r. luni, 8 aprilie, la Giurgiu, în campionat), pe care-l vom pregăti în funcție de ce se întâmplă în celelalte două, din punctul de vedere al lotului, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.