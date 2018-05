FCSB a primit o oferta pentru Denis Alibec

Denis Alibec

Denis Alibec nu se va mai afla la FCSB in sezonul urmator.



Atacantul in varsta de 27 de ani a fost exclus din lot de catre Gigi Becali, care anunta acum ca a si primit o oferta pentru el.



"A venit un impresar si m-a intrebat cat vreau pe el pentru ca il vrea o echipa din Franta. Am zis ca vreau cat am dat pe el, 2 milioane de euro si 30% dintr-un viitor transfer. Eu mai cred ca poate fi un fotbalist bun, dar nu la Steaua. Aici nu va mai juca. Este exclus din lot", a anuntat Becali pentru Gsp.ro.



Denis Alibec ar fi fost exclus din lot dupa ce ar fi avut o iesire nervoasa la o sedinta de pregatire.



Un singur gol a reusit Alibec pentru FCSB in acest sezon al Ligii 1.



A fost adus de la Astra Giurgiu, la inceputul anului 2017, in schimbul a doua milioane de euro.

