FCSB lupta in continuare pentru titlu dupa victoria cu Viitorul, 2-1. Ros-albastrii au avut emotii in repriza secunda

FCSB a pornit cu dreptul in play-off, dupa victoria de pe teren propriu cu Viitorul, scor 2-1. Ros-albastrii au deschis scorul in minutul 32 printr-o executie fantastica a lui Constantin Budescu. Fotbalistul lui FCSB a driblat un adversar si a trimis plasat din interiorul careului, iar mingea a lovit ambele bare inainte de a intra in poarta. Cu sase minute inainte de finalul primei reprize, Momcilovici a dublat avantajul gazdelor. Golul Viitorului a venit in minutul 75 din gheata lui Mldanen, care a trimis in poarta o minge venita din corner. In acest moment trei echipe se lupta pentru titlu: CFR Cluj, FCSB si U Craiova. Trupa lui Dica e pe locul 2, cu 31 de puncte, la doua lungimi in spatele lideru ...