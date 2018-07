FCSB si-a prezentat noul echipament: Iata cum arata

Horoscop de weekend 27-29 iulie 2018: Zodiile care primesc o suma importanta de bani Horoscop de weekend 27-29 iulie 2018: Nativul taur are mari șanse să primească o sumă importantă de bani. De asemenea, atât rac, cât și balanța se vor afla în aceeași ipostază. Iată ce ți-au rezervat astrele! Citește mai departe...

TAROM cumpara avion de lux pentru a-l inchiria oamenilor de afaceri sau Guvernului Transportatorul aerian national TAROM vrea sa cumpere o aeronava de lux cu pana in 10 locuri pentru a o inchiria oamenilor de afaceri si nu numai, iar in prezent poarta negocieri in acest sens, a declarat vineri directorul general al companiei, Werner Wolff.

Unde NU trebuie sa iei niciodata telefonul! Este socant ce se poate intampla Mersul la toaletă a devenit pentru mulţi momentul ideal de a verifica noutăţile de pe reţelele de socializare. Conform specialiştilor în sănătate este un obicei periculos care expune corpul germenilor şi bacteriilor. Citește mai departe...

Ministrul Toader a anuntat noul calendar pentru desemnarea sefului DNA: Decizia finala, in septembrie Ministrul Tudorel Toader a postat, vineri, pe site noul calendar corespunzator procedurii de selectie a procurorului sef al DNA, rezultatul final urmand sa fie anuntat abia in luna septembrie.

Accident cumplit in judetul Neamt: 8 victime Un accident rutier, cu 8 victime, a avut loc astăzi, 27 iulie, în jurul orei 11:00, pe DN2 (E85), pe raza localității Cordun, scrie realitateadeneamt.net. Citește mai departe...

Salata de vinete. Secretul marilor bucatari. Cum se prepara corect Salată de vinete este unul dintre cele mai populare preparate ale verii. Gustoasă şi parfumată, salată de vinete nu lipseşte de pe masă în anotimpul cald, indiferent de regiune. Citește mai departe...

Stangacii de dreapta. Raportul Opoziției – Cartea neagra a esecurilor PNL EXCLUSIV După ce premierul Viorica Dăncilă a prezentat luni bilanțul guvernului de la învestire pană în prezent, a venit momentul ...

Rasturnare de situație in cazul adolescentei gasita moarta in Bistrița. E incredibil ce s-a descoperit dupa necropsie Vestea că Luci Buzilă, tânăra de 18 ani din Bistriţa, a murit a şocat pe toată lumea. Nimeni nu ştia că tânăra ar fi avut probleme de sănătate. Luci Buzilă, născută în Poiana Ştampei, a fost găsită fără viaţă, miercuri dimineaţă, în casă. Fata vorbise cu o seară înainte până târziu pe internet cu Denisa, […] The post Răsturnare de situație în cazul adolescentei găsită moartă în Bistrița. E incredibil ce s-a descoperit după necropsie appeared first on Cancan.ro.

Ministerul Justiției, anunț important despre candidatura la șefia DNA Ministerul Justitiei a anunțat că a doua campanie de candidatură la şefia DNA va începe pe 6 august, iar verdictul va fi oferit pe 6 septembrie. Citește mai departe...