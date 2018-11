Federatia Romana de Fotbal lanseaza la Iasi un program de sport in gradinite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Romana de Fotbal (FRF) va lansa un program de sport in gradinite. Sub titlul „Fotbalul incepe aici!”, programul isi propune introducerea in orarul copiilor a cel putin unei ore de fotbal pe saptamana. Sprijinul FRF consta in echipament, mini-porti mobile, mingi si elemente necesare pentru delimitarea suprafetei de joc. Conferinta de presa de lansare la nivel national a proiectului va avea loc joi, 8 noiembrie, la ora 12.00, in sala „Vasile Pogor” a Primariei Municipiului Iasi. Pe langa reprezentantii municipalitatii iesene si ai ISJ Iasi, la eveniment vor fi prezenti Ciprian Paraschiv, manager dezvoltare fotbalistica in cadrul FRF, Lucian Sanmartean, managerul sportiv al loturilor nationale de ju ...