Federatia Romana de Oina, cu sediul in Constanta a publicat extrasul situatiei financiare pentru anul 2017

"Am remarcat condiţiile excelente în care s-a desfăşurat ediţia jubiliară de anul trecut a Cupei Federaţiei - 85 de ani, activitate care a avut loc la Bacău. În ceea ce priveşte participarea la competiţii, remarcăm in mod deosebit următoarele structuri sportive care au făcut un efort financiar deosebit şi au fost prezente la un număr impresionant de competiţii:

— Spicu Horia - 21 de competiţii;

— Biruinţa Gherăeşti - 15 competiţii;

— Progresul Băileşti - 14 competiţii;

— Dacia Mioveni 2012 - 12 competiţii;

— Politehnica Cluj-Napoca - 10 competiţii." - se arată în informarea Federaţiei Române de Oină.

"Invităm pe toţi cei care vor să organizeze astfel de competiţii să ni se adreseze pentru a-i putea ajuta. Anul trecut am continuat activităţile de promovare a oinei in Republica Moldova prin participarea la Cupa Unirii, competiţie transmisă in direct de postul tv de sport de la Chişinău. În acelaşi timp am continuat activităţile de promovare a oinei în cadrul structurilor europene de sporturi tradiţionale cu ocazia festivalului de la Verona şi a celui din Mallorca. Pe adresa federaţiei au fost primite mai multe solicitări pentru practicarea oinei in alte ţări, ceea ce ne onorează şi obligă in acelaşi timp. În ceea ce priveşte obligaţiile contractului cu Ministerul Tineretului şi Sportului, menţionăm că sumele acordate au fost folosite pentru finanţarea acţiunilor şi activităţilor din cadrul programelor prevăzute in contract.

Lunar, în termen, au fost transmise Direcţiei programe pentru structuri sportive din Autoritate, pentru luna următoare, programul general lunar de activitate al federaţiei şi dovada cheltuirii banilor alocaţi de către minister. La toate competiţiile oficiale au existat bannere, afişe, materiale de promovare a imaginii Ministerului Tineretului şi Sportului. Trimestdal au fost intocmite şi transmise, Direcţiei generale economice din minister, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate şi anexa de solicitare a fondurilor pentru următoarele 3 luni, precum şi situaţia realizării indicatorilor şi a obiectivelor de performanţă prevăzute în contract" - au mai transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Oină.

"Activitatea din cadrul comisiilor federaţiei s-a desfăşurat cu greutate, acest lucru datorându-se şi faptului că, în general, personalul care le compune este dispus în toată ţara.

Totuşi, considerăm că se impune o mai mare implicare a tuturor celor care fac parte din acestea pentru a reanaliza toate documentele organizatorice ale federaţiei, precum şi activitatea specifică. Apariţia Legii nr. 96/2014 a adus o altă poziţionare a MTS şi a instituţiilor publice faţă de proiectele depuse pe linie de oină. Totuşi, cu mare greutate reuşim să realizăm venituri proprii care să asigure cofinanţarea asumată prin aceste contracte.

Probabil, una din cauze o constituie şi taxele extrem de mici încasate de la participanţii la competiţii. in mod sigur, se impune o recalculare a taxelor şi cotizaţiilor stabilite la nivelul federaţiei" - au mai transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Oină.

Federaţia Română de Oină, cu sediul în Constanţa a publicat extrasul situaţiei financiare pentru anul 2017.Potrivit documentului, indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse pentru anul 2017 este următoarea:I. Indicatorii din bilanţ (în lei):A. Active imobilizateB. Active circulante 112.011C. Cheltuieli în avansD. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 2.195E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 109.816F. Total active minus datorii curente 109.816G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un anH. ProvizioaneI. Venituri avansJ. Capitaluri proprii Total capitaluri 500II. Indicatorii din contul rezultatului exerciţiului (în lei):- Venituri din activităţile fără scop patrimonial, 533.492 din care:- Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri 484.992- Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial, 428.784 din care:- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi din subvenţii pentru venituri 385.000- Excedent din activităţile fără scop patrimonial 104.708- Deficit din activităţile fără scop patrimonial- Venituri din activităţile cu destinaţie specială- Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială- Excedent din activităţile cu destinaţie specială- Deficit din activităţile cu destinaţie specială- Venituri din activităţile economice- Cheltuieli privind activităţile economice - Excedent din activităţile economice- Cheltuieli totale 428.784- Excedent 104.708- DeficitIII. Activităţi desfăşurate:Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9319Efectivul de personal în anul 2017- Economică sau financiară, cod clasă CAENEfectivul de personal 1n 2017 -Durata efectivă de funcţionare in anul 2017 (în luni) 12RAPORT DE ACTIVITATE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE OINĂ PE ANUL 2017În raportul de mai jos este prezentat modul in care conducerea Federaţiei, alături de Biroul Federal şi comisiile de specialitate şi-au îndeplinit sarcinile şi obiectivele propuse pe parcursul anului 2017. Pe parcursul anului trecut s-a urmărit punerea in practică a hotărărilor adunării generale astfel încât să se materializeze activităţilor cuprinse in planul de activitate. Desigur, principala preocupare a constat in organizarea competiţiilor cuprinse in calendarul competiţional şi punerea în practică a prevederilor contractului de finanţare încheiat cu MTS - principalul susţinător financiar al activităţii federaţiei.La sfârşitul anului erau afiliate la federaţie 34 de structuri sportive, dintre acestea au avut activitate competiţională anul trecut un număr de 29. in cursul anului trecut calendarul competiţional a cuprins un număr de 38 de competiţii naţionale, ceea ce reprezintă un record in ceea ce priveşte organizarea Intrecerilor in ultimii 30 de ani. Se remarcă diversificarea competiţiilor (fete/băieţi, 11/8/6 jucători, seniori/juniori) ceea ce a condus la mărirea numărului de practicanţi. În ceea ce priveşte nivelul de joc, s-a observat o echilibrare la nivel superior atât în competiţiile de seniori, cât şi de juniori.Pentru a stimula dezvoltarea oinei plecând de la nivel local şi regional, federaţia a fost implicată in organizarea unor competiţii extrem de interesante cum ar fi: Cupa Transilvaniei, Cupa Dobrogei, Cupa Bucovinei, Cupa Dragoş Vodă etc.După fiecare competiţie s-au transmis Direcţiei programe ale instituţiilor publice pentru sport din cadrul Ministerului rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile intemaţionale oficiale, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta.Spre deosebire de anul 2016, în anul 2017 Federaţia a primit finanţare pentru achiziţionarea de materiale sportive. Acest lucru s-a realizat la finalul anului trecut, iar materialele achiziţionate vor fi direcţionate către cei care vor participa la competiţii, dar şi către cei care vor iniţia proiecte de promovare a oinei.Federaţia a colaborat foarte bine cu MTS, COSR, Ministerul Educaţiei, consilii judeţene, primării, direcţii judeţene de sport, alte federaţii. Spre deosebire de anii precedenţi se constată o mai mare deschidere a tuturor atunci când expunem probleme legate de oină.