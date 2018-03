Federatia Sindicatelor din ANP anunta proteste - "Vom solicita demiterea ministrului Justitiei pentru incompetenta si lipsa de viziune"

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor anunţă că, luni, 12 martie, peste o sută de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a îi cere premierului soluţionarea problemelor din penitenciare."Luni 12 martie 2018, incepand cu ora 12.00, peste 100 de lideri de sindicat din penitenciare vor merge la sediul Guvernului pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila solutionarea problemelor din penitenciare. In august 2017, Guvernul a promis rezultate concrete. 6 luni mai tarziu constatam ca acestea lipsesc cu desavarsire.Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discutii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului sa se implice direct.Cerem asadar plata celor peste 1 milion de ore suplimentare nerecuperate si reluarea concursurilor de ocupare a functiilor vacante din sistemul penitenciar, acestea fiind blocate din dispozitia ministrului Tudorel Toader, desi deficitul este de peste 40% conform datelor furnizate de Ministerul Justitiei.Vom propune prim-ministrului solutii si pentru eliminarea discriminarilor din domeniul salarizarii si pensionarii agentilor si ofiterilor din penitenciare, avand in vedere ca masuri recente adoptate de Guvern au dus la reducerea pensiilor cu 25 - 30% si crearea unor decalaje de 2 - 4 mii de lei intre diverse categorii de angajati de pe acelasi nivel.Vom solicita deasemenea demiterea ministrului Justitiei pentru incompetenta si lipsa de viziune, cu precizarea ca pana la momentul intalnirii cu prim-ministrul Viorica Dancila vom face public un Raport privind dezastrul mandatului Tudorel Toader la Justitie.In data de 12 martie 2018 la ora 12 alaturi de sindicalistii din penitenciare afiliati Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor vor participa si politisti si personal contractual din cadrul Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual, avand in vedere ca problemele legate de conditii de lucru precare, lipsa dotarilor si discriminarile salariale sunt comune.Consideram, la acest moment, etapa discutiilor cu ministrul Justitiei parcursa. Tudorel Toader nu este un partener de dialog onest, iar in cazul in care aceste revendicari nu vor fi acceptate, vom demara un calendar de proteste in toate penitenciarele care va duce la blocarea activitatii acestora.Pentru inceput, in data de 24 martie 2018 sindicalisti din penitenciare vor participa la mitingul de protest organizat de catre politistii din toata tara in Bucuresti. Problemele sunt comune, solutiile la fel. Este, in consecinta, absolut firesc ca actiunile de protest sa fie comune".