Federer a reusit punctul zilei la Miami - VIDEO

Roger Federer a reuşit un punct spectaculos, în primul set al meciului pe care l-a câştigat în faţa sud-africanului Kevin Anderson, în sferturile de finală ale Miami Open. Federer a fost ca un zid la fileu. Cei doi jucători au schimbat voleuri din preajma fileului, iar elveţianul a avut câştig de cauză. "ARE YOU KIDDING?!"@rogerfederer is something else #MiamiOpen pic.twitter.com/5hloQqt2DT — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2019 Roger Federer, locul 5 ATP, l-a învins, joi, cu scorul de 6-0, 6-4, pe sud-africanul Kevin Anderson, locul 7 ATP, calificându-se în a 65-a semifinală de Masters Series, la Miami Open. Federer s-a impus după un meci de o oră şi 25 de minute şi va juca a şaptea semifinală la competiţia din Florida. Federer a câştigat de trei ori turneul de 1.000 de puncte de la Miami, ultima dată în 2017. Adversarul din penultimul act al jucătoruluid e 37 de ani este canadianul de 19 ani Denis Shapovalov, locul 23 ATP, care l-a întrecut în sferturi, cu scorul de 6-7 (5), 6-4, 6-2, pe americanul Frances Tiafoe, locul 34 ATP, după un meci de două ore şi 15 minute.