Felicitari! Ovidiu Ionescu e in finala CE de tenis de masa de la Alicante, Spania!

Buzoianul Ovidiu Ionescu (29 de ani) a trecut in 5 seturi de suedezul Kristian Karlsson, scor 12-10, 11-6, 3-11, 11-9, 11-9 , si s-a calificat in finala Campionatului European de tenis de masa de la Alicante, Spania. Romanul il va infrunta in finala pe neamtul Timo Boll, triumfator in fata conationalului sau, Patrick Franziska, scor 4-3. Semifinala a fost un adevarat carusel. Boll a revenit de la 1-3 la seturi si a castigat 8 mingi consecutive in decisiv, pe care l-a inchis 11-7. Pentru Romania va fi a treia medalie din istoria competitiei, insa ar putea fi prima de aur la masculin: Radu Negulescu a obtinut argintul in 1960 Adrian Crisan a luat bronzul in 2012 Ternisul de masa din Romania ...