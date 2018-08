Felix Banila: Giorgiana Hosu, delegata in functia de procuror-sef adjunct al DIICOT

Felix Banila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Giorgiana Hosu a fost delegata, pentru o perioada de sase luni, in functia de procuror-sef adjunct al DIICOT, a confirmat seful institutiei, Felix Banila. Sotul acesteia, Dan Hosu, a fost retinut de DNA in dosarul privind S.C Carpatica Asig S.A, insa judecatorii instantei supreme au respins cererea de arestare preventiva, el fiind plasat sub control judiciar. La acea vreme, unele voci sustineau ca dosarul sotului sau ar fi fost unul dintre motivele pentru care aceasta a pierdut concursul pentru sefia DIICOT. Dan Hosu, in calitate de administrator al unei firme, a fost acuzat de trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea de informatii ce nu sunt destinat ...