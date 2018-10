Felix Rache a EXPLODAT dupa episodul Țuțuianu: 'Cu Liviu Dragnea nu mai poate sa iasa pe strada nici Dalai Lama, ca il ia lumea la rost'

Felix Rache, fost strateg pe comunicare al fostului premier Mihai Tudose vine cu vești proaste pentru PSD. După scandalul înregistrării în care Adrian Țuțuianu critica în termeni duri PSD, Rache spune că social- democtații s-au speriat din cauza rezultatului tratamentului.

"Adrian Tutuianu nu mai baga gunoiul sub pres.

Spune adevarul: PSD are sub 30% in sondaje, ministrul Economiei este un analfabet economic si nu numai, iar cu Liviu Dragnea nu mai poate sa iasa pe strada nici Dalai Lama, ca il ia lumea la rost.

Inregistrarile cu Tutuianu vin intr- un moment delicat pentru PSD - partidul nu a convins romanii sa iasa la referendum, pentru ca Dragnea si-a asociat imaginea cu acest demers.

Primarii si baronii PSD sunt speriati. Au crezut ca sunt stapani peste voturile din judete... Nu a fost asa! Masinaria de vot s-a gripat! In ciuda eforturilor, refuzul s-a datorat faptului ca nimeni nu pune un vot in urna pentru Dragnea.

Duminica, liderii judeteni ai PSD au scos toate organizatiile in strada, ca sa faca un amarat de 20%, sa nu se faca de ras, pentru ca altfel, ar fi fost si mai putin. De asta sunt speriati! A fost tot ce au putut cu un Liviu Dragnea presedinte PSD.

Citește și: Traian Băsescu, declarație - spectacol în Parlament pe tema exploatării gazelor din Marea Neagră .

Toti stiu ca Tutuianu spune adevarul, problema este daca renunta la contractele oferite de Dragnea sau ii intereseaza soarta partidului. Dupa CEX, intr-un moment delicat pentru PSD, dupa un 20% la referendum, partidul e mai mult la spital decat la bal!", scrie Felix Rache pe Facebook.