Femei in conducerea bancilor? Doua studii UAIC arata ca determina cresterea profitului, stabilitatii si eficientei 

Doua studii realizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi sugereaza ca prezenta la varf a femeilor in domeniul bancar are un impact pozitiv, determinand scaderea riscurilor si a costurilor de operare, precum si cresterea performantei si a eficientei bancilor. Cercetarile asupra impactului diversitatii de gen in sistemul bancar sunt conduse de Alin Andries, conferentiar din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA), alaturi de alti autori din tara si din strainatate. Ambele studii se concentreaza pe una dintre cele mai competitive industrii - cea bancara, luand in considerare peste 100 de institutii din Europa Centrala si de Est, cu date dintr-o perioada de sapte ani si un to ...