Femeia a inceput sa urle disperata cand, in timp ce inota in mare, a simtit ca brusc iese ceva din ea! S-a uitat in jos si a simtit ca lesina: „Aduceti repede o galeata mare!” Ce a patit

O intamplare foarte stranie a avut loc in statiunea Red Sea din Dahab, Egipt, iar personajul principal este o femeie-turist din Rusia!

Ce s-a intamplat? Femeia a nascut in mare, iar totul a fost surprins de la un balcon, imaginile au devenit rapid virale, din motive evidente. Un barbat mai in varsta, alaturi de unul mai tanar despre care se crede ca era partenerul ei de viata, au luat copilul si l-au scos din mare, alaturi de placenta, intr-o galeata! Toti cei implicati, inclusiv copilul, par teferi si sanatosi, intamplarea, desi virala, a fost una ciudat de fericita…

Femeia a iesit din mare zambind si purtand ochelari de inot. Nu se stie daca sarcina a fost sau nu planuita, dar se crede ca batranul care a ajutat-o era medic. In lume acest lucru nu este iesit din comun, se pare ca in Guyana, in America de Sud, exista un rau special unde femeile vin pentru a naste. In 2015, o femeie a aparut intr-un documentar dupa ce a nascut asistata doar de delfini.

