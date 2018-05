Femeia a observat ca pisica de care avea grija nu mai manca si tinea mereu in gura o punga, apoi fugea

Nu conteaza daca esti mama unui om, caine sau a unei pisici: dragostea materna este aceeasi si iubirea pentru copil este mai puternica decat orice altceva!

Asa se intampla si in cazul de fata. Dongsuk este o pisica fara stapan, care traieste pe strada, dar care a avut norocul ca cineva sa-i poarte mereu de grija. Pisica e hranita de multa vreme de o femeie generoasa care mai are in grija si alte feline.

Intr-o zi, cand a venit ora la care Dongsuk primea mancare din partea femeii, pisica a refuzat sa mai manance. Iar lucrul acesta s-a repetat cateva zile la rand. Dongsuk parea ca se comporta ciudat, lucru observat de femeie. Pisica s-ar fi apropiat de mancare doar daca era pusa intr-o punga de plastic. Altfel, felina statea acolo in timp ce alte pisici mancau, indiferent de cat de foame ii era.

De atunci, femeia a inceput sa pregateasca in fiecare zi o punga cu mancare pe care urma sa i-o ofere lui Dongsuk. De indata ce primea punga, pisica lua pachetul cu grija si fugea de la masa.

Femeia a inceput sa se intrebe ce face Dongsuk cu mancarea pe care o primeste si a decis sa o urmeze. Abia atunci aceasta a realizat ca pisica facea toate astea pentru puiul ei, de care avea mare grija si nu voia nicio clipa sa-l lase nemancat.

Femeie a fost atat de emotionata de gestul lui Dongsuk, incat a decis ca trebuie sa faca ceva pentru a-i ajuta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.