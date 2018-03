Femeia asta a gasit o valiza veche si murdara, abandonata intr-un tufis, s-a apropiat si cand a vazut ce era in interior, a ramas fara cuvinte. A pus mana pe telefon si a cerut ajutor, uite ce era in valiza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O asistenta din Essex, Anglia, in timp ce mergea spre munca, a gasit o valiza abandonata pe strada. Intuitia ei i-a zis sa se apropie ca sa vada ce se afla acolo. Cand a deschis-o, femeia a avut o reala surpriza! In geanta gasita intr-un tufis erau 15 pisicute, nu mai mari de trei-cinci saptamani. Cine le-a abandonat, cu siguranta si-a dorit ca ele sa supravietuiasca, din moment ce valiza era perforata, avand mai multe gauri prin care putea intra aerul pentru ca bietele pisicute sa poata respira. In plus, „bagajul” a fost lasat strategic, langa un cunoscut adapost de animale. Alison Gamble, un angajat al adapostului, a venit in ajutorul asistentei si a examinat animalutele si s-a aratat de-a dreptul multumit de s ...