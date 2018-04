Femeia care a impartit acelasi salon cu Monalisa a povestit cum a murit fata, detalii socante pe care nu le stiau nici medicii: „Inainte sa adoarma, m-a intrebat daca am o biblie, apoi…”

Monalisa

Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, care a fost doborata de un cancer de piele ce a lovit-o fulgerator, a lasat in urma ei multa durere si uimire. Fata era de profesie make-up artist, si reusise sa isi ascunda suferinta, insa femeia care a impartit acelasi salon cu ea a facut o marturisire sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei.

„Aerul inchis, imbinat cu miros de medicamente si boala, descria mai bine decat cuvintele durerea celor cativa pacienti aflati in salon. De fapt, era vorba de patru femei ale caror drumuri se intalnisera aici, conduse de suferinte similare…Era dimineata. O dimineata luminoasa si placuta. Odata intrata in incapere, mi-a atras atentia o batranica vioaie care mi s-a adresat ca si cum ma stia dintotdeauna.”Buna, tu esti domnisoara noastra? Sau te-am confundat… Oricum, stai aici in patul acesta si asteapta putin ca am chemat infirmiera sa schimbe lenjeria!”…

De-aici si pana la conversatii cu toate celelalte vecine de suferinta, n-a mai durat mult. Aveau putin peste 26 de ani si parea foarte binevoitoare cu oricine venea nou. Dupa o zi obositoare, chinuita de diversele analize indurate, ne-am asezat sa povestim pentru a nu merge la somn prea devreme…Nu stiu de ce, ceva m-a facut sa imi indrept atentia sper doamna aceea blanda care ma intampinase.

Inainte sa adoarma, m-a intrebat daca am o Biblie, ar fi vrut sa auda cateva cuvinte, dar nu aveam, asa ca i-am redat 1 Corinteni 13 si-apoi am cantat. Era atat de atenta, de prinsa de subiect, de incantata de melodie… parea asa de alinata de cuvintele auzite…ca-ti tot venea sa-i vorbesti. Am stat mult timp acolo, pana cand toate celelalte au adormit si-am vorbit despre Dumnezeu. Sorbea cuvintele ca si cum asteptase momentul acela intreaga-i viata. La sfarsit… i-am repetat frumoasele cuvinte ale textului „Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul Lui Fiu…pentru ca ORICINE CREDE in El, sa nu piara ci sa aiba viata vesnica.”din Ioan 3.16.

Mi-a multumit, desi eu ar fi trebuit sa ii multumesc…ma simteam asa de aproape de cer de-a lungul conversatiei….In scurte cuvinte, ne-am spus „noapte buna” si-am mers la somn. Pentru o clipa, mi-am reprosat ca nu ramasesem de vorba cu una dintre celelalte , care parea sa aiba mai multa nevoie de atentie din cauza bolii mult agravate. Dar am adormit repede…

Nu se crapase de ziua cand, doamna din patul de langa se ridica si imi spune soptit: „A murit! Vecina noastra a murit…E la salonul 4 si i-au aprins si lumanarea!”Cine? Cum?? Nu-mi venea sa cred… aseara totul parea bine. M-am ridicat si am observat patul gol al celei care, cu o seara inainte imi fusese prietena si partener de conversatie. Moartea ei, venita pe neasteptate in numai 10 minute dupa o cazatura in baie, a fost un soc pentru toata lumea.Pe chipurile bolnavelor se asternuse doliu.

Era o femeie placuta, o prietena deosebita, un Inger pe pamant. Venise acolo pentru a trata o crunta boala…dar si-a gasit sfarsitul pe un pat strain, de spital. Cu o seara inainte insa…Dumnezeu a mangaiat-o, iar ea L-a ascultat…si-a fost fericita.O chema Maria Monalisa. O femeie simpla, pierduta in anonimat poate… pentru oricare dintre noi, dar un copil iubit si pretios pentru El. Dumnezeu sa ne dea putere, Draga noastra prietena! Te vom iubi mereu!”, a scris femeia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.