Femeia care a innebunit-o de gelozie pe Elena Ceausescu. Cum arata acum frumoasa actrita?

Pentru perioada comunista, sa fii dusmanul personal al Elenei Ceausescu si sa supravietuiesti in Romania constituiau un lucru destul de greu. Un astfel de caz a fost cel al Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase actrite din tara noastra, pe care sotia dictatorului a scos-o de pe platourile de filmare in 1982.

In jurul relatiei dintre Elena Ceausescu si actrita Violeta Andrei s-au tesut multe legende. Atat de mult se pare ca a urat-o sotia dictatorului pe frumoasa, eleganta si talentata actrita, incat le-a ordonat responsabililor din domeniul cinematografiei sa nu-i mai acorde niciun rol si i-a interzis accesul in televiziune.

Talentul, dar mai ales frumusetea Violetei Andrei au purtat-o pe scenele de teatru, pe platourile de filmare si prin studiourile de inregistrari ale televiziunii nationale. Violeta Andrei a ramas in atentia publicului si ca sotie a fostului ministru de Externe, Stefan Andrei, cu care s-a maritat inca din anii studentiei. Memorialistica vremii ne-o infatiseaza pe diva anilor ’70 – ’80 tulburand orgoliile si starnind invidia multor sotii de nomenclaturisti.

Intr-un interviu acordat ziarului Ring, Violeta Andrei a declarat: „In 1972, in viata mea a aparut un monstru pe nume Elena Ceausescu. A comandat prima mea interdictie, care a durat pana in 1974, si a doua, cea definitiva, din 1982 pana in 1989, cand a fost omorata. De asemenea, mi-a interzis sa plec peste hotare, deoarece eram solicitata in foarte multe filme straine. Oricum, nu am avut voie sa-mi insotesc niciodata sotul in afara tarii, in vizite oficiale. Imi ramasesera teatrul si radioul.

Legat de relatia cu Elena Ceausescu, actrita a mai declarat: „Nu stiu ce sa cred despre aversiunea pe care o avea pentru mine. Poate ca ma imbracam in culori vii si aveam tinute mai zurbagii pentru vremea aia, dar eu nu realizam. Am jucat in filme si in scene mai picante, apaream mai decoltata, imi mai schimbam culoarea parului, dar asta pentru ca asa cerea regizorul. Intr-o vreme purtam rochii decoltate si eu aveam, cum se spune, un piept generos, eram dotata. Erau taiate toate scenele in care eram provocatoare”.

Frumoasa actrita, care va implini pe 29 martie venerabila varsta de 75 de ani, spune ca nu stie cum a atras antipatia cabinetului 2. „Pe Elena Ceausescu n-am cunoscut-o, n-am vorbit niciodata cu ea, am dat mana, atata tot. Ea ma ura, pur si simplu, eram persona non grata”, a declarat recent Violeta Andrei.

„Prima oara am vazut-o in 1972. Imi era frica sa ma uit la ea. Ma ascundeam sa nu ma vada, dupa principiul cinematografic Nu te vad. Nu ma vezi. I-am simtit rautatea”.

Sotul actritei are o alta teorie despre relatiile glaciale dintre Violeta Andrei si Elena Ceausescu. Se pare ca Ceausestii il admirau atat de mult pe Stefan Andrei, incat isi doreau sa-l introduca in familie, in postura de ginere. L-au sfatuit chiar sa divorteze, asta dupa ce familia sotiei fusese atent puricata inainte de nunta.

Pana la finalul vietii, Elena i-a purtat pica actritei. „In 1988, m-am imbolnavit destul de grav si am fost supusa unei operatii. Ceauseasca ii tot repeta sotului meu: Lasa, draga, o sa moara. Ei, bine, n-am murit, a murit ea, in decembrie 1989”, a spus Violeta Andrei.

In prezent, Violeta Andrei traieste in casa de la Snagov pe care cei doi soti si-au ridicat-o in anii ’90. „Eu nu fac nimic ca sa-mi pastrez frumusetea. Am avut norocul sa ma nasc asa. Sa am parul bogat, un fund bombat, pulpite, brate subtiri si sani frumosi. Nu tin regim alimentar, mananc si acum cartofi prajiti in untura cu carnati si am de cand ma stiu aceeasi greutate, 50 de kilograme”, a recunoscut, plina de farmec, femeia care a reusit s-o innebuneasca de gelozie pe Elena Ceausescu.

