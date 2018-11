Femeia care a pretins ca a fost insarcinata 23 de luni

Salvatorii, în alertă! În aceste momente, pompierii acţionează la supermarketul Kaufland și la Spitalul Județean din Ploieşti unde mai multe persoane au fost evacuate după o ameninţare cu bombă. La cele doua obiective ISU Prahova are câte o autospecială pentru asigurarea măsuril ...

CNN a dat in judecata Administratia Trump pentru ca a revocat acreditarea jurnalistului Jim Acosta in urma unui schimb de replici dintre reporter si presedintele american din timpul unei conferinte care a avut loc saptamana trecuta.

Cristian Simionescu, un cunoscut poet contemporan a murit. El s-a stins din viaţă astăzi, la Bârlad. S-a născut pe 21 iulie 1939, în comuna Hlipiceni, județul Botosani, ca fiu al învățătorilor Ion și Profira Simionescu. După absolvirea școlii primare în comuna natală a urmat cursurile Liceului Național din Iași, cu excepția ultimei clase, pe care […] The post Cristian Simionescu, un cunoscut poet contemporan, a murit appeared first on Cancan.ro.