Femeia care are mereu grija de Mihaita Nesu! Nu a contat ca fostul fotbalist e imobilizat intr-un scaun cu rotile, este evident ca tine la el!

Se pare ca a rasarit soarele si in viata lui Mihaita Nesu, fostul fotbalist imobilizat intr-un scaun cu rotile. Dupa dezamagiri, multa durere, suferinta si singuratate, in viata lui a aparut o femeie cu totul si cu totul deosebita. Maria, caci asa o cheama, ii este aproape lui Mihai in orice situatie, sprijinindu-l neconditionat.

In 2012, dupa 11 ani de casnicie, fostul fotbalist de la Steaua a fost parasit de sotia sa, acesta fiind paralizat. Atunci, Mihai Nesu a suferit o fractura la coloana, in urma caruia a ramas paralizat.

Accidentarea a avut loc in tipul antrenamentului cu echipa olandeza Utrecht. Verdictul medicilor: vertebra rupta. Chiar daca medicii nu au fost prea optimisti in privinta vreunei insanatosiri, Mihai a infiintat o fundatie care-i poarta numele si ale caror actiuni caritabile sunt organizate de Maria Bacaran, directoarea executiva a organizatiei.

Recent, la Oradea, a avut loc un bal al notarilor din oras, la care cei 200 de invitati au donat diverse sume pentru ajutorarea celor aproximativ 60 de copii cu probleme neuromotorii tratati si sprijiniti de Centrul de recuperare si recreere Sfantul Nectarie, detinut de fostul fotbalist Mihai Nesu prin fundatia sa. ”Este bucuria cea mai mare din viata mea, pot sa zic. Acesti copii sunt de fapt un exemplu pentru noi, unul foarte mare, fiindca lupta extraordinar in fiecare zi. Iar pe mine ma ajuta foarte mult cand ii vad ce putere de lupta au, ce ambitie, ce bucurie, ce veselie au tot timpul. Ar trebui sa luam si noi exemplu de la ei si, cand intampinam greutati, sa le intampinam si noi asa, cu zambetul pe buze, la fel ca ei, iar atunci vietile noastre ar fi mult mai frumoase si mai fericite”, a declarat Nesu, insotit de frumoasa Maria.

Ce face fosta sotie

Fosta sotie, pe nume tot Maria, a fost cea care a decis sa divorteze, cerand si o parte din avere la partaj. In prezent, fosta sotie a fotbalistului a revenit la numele sau de domnisoara, Gherman si a intrat in lumea afacerilor.

Aceasta se ocupa de afacerea pe care a pus-o pe picioare inca de acum cativa ani: deseneaza modele de pantofi, pe care mai apoi le vinde unei fabrici din Oradea. sursa: A1.ro

