Femeia de 84 de ani din Targu Jiu care a caștigat marele premiu la Loto 6/49 și-a ridicat banii

In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminica.

Posesoarea biletului norocos este din Targu Jiu, are 84 de ani si, de cativa ani, joaca constant la Loto 6/49, cu speranta ca va castiga si ca, in felul acesta, isi va putea ajuta nepotii plecati la munca in strainatate sa se intoarca acasa.

A marturisit ca este convinsa ca “Dumnezeu o iubeste” pentru ca aceasta mare dorinta i s-a implinit. A aflat ca este castigatoare urmarind, in direct, emisiunea “Lozul cel Mare” de duminica, 15 aprilie.

Numerele au fost alese la intamplare, asa cum i-au venit in minte. A declarat ca obisnuieste sa joace mereu o singura varianta simpla.

Chiar daca a castigat premiul cel mare, castigatoarea a marturisit ca va continua sa joace la loto, ca are convingerea ca “Cine nu joaca, nu castiga!”.