Femeia s-a culcat la pamant pe marginea drumului doua zile la rand, masinile opreau, dar ea le zicea sa nu o bage-n seama. cand si-au dat seama ce incerca sa faca au plecat in goana, plangand! Ce au vazut langa ea

Amanda este o iubitoare de animale care a facut un gest ce a uimit pe multi. Uite cum poate fi explicata actiunea ei care pare, la prima vedere, ciudata. Totul a inceput cand un sofer a zarit un caine pe un drum foarte rar folosit, in munti. Cainele era atat speriat, cat si infometat incat devenea agresiv daca cineva voia sa se apropie de el.

In momentul in care Amanda a auzit de Bear, un caine pierdut in muntii Evan’s Creek, a decis sa-l ajute imediat. Impreuna cu prietena ei, Dylan, a plecat sa-l gaseasca pe cainele singuratic ratacit. timp de aproape o ora cei doi au incercat sa il pacaleasca pe Bear (,,Urs”, in engleza) folosind mancare si tot felul de bunataturi, dar planul lor a esuat.

In ziua urmatoare, cand s-au intors, l-au gasit pe Urs in aceeasi zona, au incercat sa se apropie de el, dar nu le-a reusit. Acesta a fost momentul cand fetele au devenit foarte creative. Au decis ca Amanda sa se culce pe jos, pe pamant, si sa ,,faca pe moarta”, pentru ca caainele sa creada ca are nevoie de ajutor.

Zis si facut. In ziua urmatoare au facut acest lucru in zona unde era de obicei Urs, dar ce s-a intamplat cateva ore mai tarziu a incalzit inimile a sute de oameni care iubesc animalele.

Amanda si amica ei, Dylan, au decis sa salveze cainele si sa il duca la spital. ,,A facut pe moarta”, iar Urs, imediat ce a vazut ca are nevoie de ajutor, s-a apropiat de ea si a mirosit-o timp de 20 de minute, apoi si-a pierdut interesul si a plecat. Dar Amanda nu a renuntat. O ora mai tarziu, el s-a intors, iar acum statea pur si simplu alaturi de fata, de parca ar fi vrut sa ii transmita ca este alaturi de ea.

In doua ore Amanda l-a castigat pe Urs de partea ei, i-a castigat increderea si l-a facut sa inteleaga ca nu ii va face niciun rau. Urs a urmat-o apoi pana la masina, si au mers la veterinar unde Urs a primit in sfarsit ajutorul de care avea nevoie. Din fericire o familie si-a exprimat dorinta de a-l adopta, iar acum are o casa iubitoare. Urs a dorit sa o ajute pe Amanda, dar in acest fel i-a permis sa il ajute ea pe el!

