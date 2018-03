Femeile din aceste zodii nu iți vor fi niciodata prietene adevarate

ShareTweet Prietenia este un lucru special si extrem de valoros, tocmai din acest motiv ne alegem prietenii cu grija si nu ne punem increderea in oricine. Iata un top al zodiilor in care nu ar trebui sa ai incredere niciodata intr-o relatie de prietenie si pe care nu ar trebui sa le consideri amice cu adevarat. Fecioara Fecioara poate fi una dintre cele mai loiale zodii intr-o relatie de amicitie, insa faptul ca este o persoana imprevizibila o face sa nu fie o prietena buna intotdeauna. Fecioarele sunt fixiste si perfectioniste, iar o relatie de prietenie trebuie sa fie la fel de perfecta ca si ea. Fecioara se transforma insa in cel mai mare dusman al tau, atunci cand increderea ii este tradata. Scorpion Daca ai o femeie scorpion in viata ta, atunci stii ce prietena buna poate fi atunci cand are nevoie de tine. Scorpioancele isi urmaresc intotdeauna propriile interese, indiferent daca este vorba despre relatiile cu colegii de munca, cu persoana iubita sau cu cele mai bune prietene. Din acest motiv nu este bine sa ai incredere in Scorpioni. Continuarea pe lyla.ro ShareTweet