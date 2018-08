Femeile din viata de apoi

Doua femei asteapta la usa paradisului dupa moartea lor. Prima o intreaba pe cealalta:

– Cum ai murit?

– Inghetata. zice cea de-a doua.

– Ah, oribil, spune te rog, cum este sa mori inghetata?

– Tremuri, degetele te dor, dar dupa un timp devii calma ca si cum ai dormi… se face cald … Si tu… cum ai murit ?

– Eu am facut stop cardiac. Credeam ca barbatul ma inseala si m-am decis sa termin odata cu minciunile. Am intrat in casa in plina zi si l-am gasit la televizor. Am cautat peste tot, dar nu era nimeni, la subsol, in dormitor, totul era curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic… In final am urcat in pod, dar nu reusisem sa urc decat cateva scari sa urc si am facut stop cardiac…

Femeia cealalta zice:

– Offf…. daca ai fi verificat in congelator, unde m-a bagat dobitocul de barbatu-tau, azi eram amandoua in viata !!!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.