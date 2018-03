Fenomen inexplicabil intr-o biserica din Romania. Ce patesc credinciosii care vin aici!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biserica de piatra Letca Noua din judetul Giurgiu este un adevarat loc de pelerinaj pentru crestinii ortodocsi. Lacasul, construit de mitropolitul Nifon in 1867, adaposteste ceva unic. Este vorba despre o icoana a Maicii Domnului, care plange mir, si despre care se spune ca este vindecatoare de boli si tamaduitoare de suflete. Conform ortodoxia.rol.ro, povestea spune ca un tanar din sat a gasit icoana, veche de 200 de ani, in urma unui vis ciudat. Se facea ca un batran in straie albe il indruma catre Icoana Sfanta spunandu-i ca aceasta nu va fi gasita decat de cel cu sufletul curat si cu credinta cea mai mare in Dumnezeu. Dimineata tanarul nu stia ce sa creada: fusese vis sau realitate. Dar visul din spusele celor care sunt ...