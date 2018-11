Fenomen meteo periculos in Romania. Diferentele uriase de temperatura au facut primele victime

Ger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gerul a facut noaptea trecuta doua victime. Un barbat a fost gasit mort in parcul din Sfantul Gheorghe, iar altul a fost luat de ambulanta in soc hipotermic. Au fost minus 5 grade in oras si chiar minus 10 grade la Miercurea Ciuc, iar temperatura a scazut in 24 de ore cu peste 20 de grade. Locuitorii din Miercurea Ciuc au trecut de la 10 de grade, cate s-au inregistrat ieri, in timpul zilei, la minus 10 grade, noaptea trecuta, cea mai scazuta temperatura inregistrata la nivel national. O diferenta de 20 de grade, in 24 de ore, care a facut doua victime la Sfantu Gheorghe. Un barbat fara adapost a murit dupa ce fost gasit pe o banca in parcul din oras. Altul a fost luat de ambulanta in soc hipotermic. A fos ...