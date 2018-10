Fenomen straniu in Canada! Filmarea in care se poate observa cum pamantul "respira"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momentul in care o padure lasa impresia ca respira a fost surprins in regiunea Quebec, Canada. In imagini se vede cum solul se ridica si coboara, cu tot cu copacii padurii de deasupra. Oamenii de stiinta spun ca este vorba, de fapt de o iluzie optica. In realitate, la ploi puternice, insotite de vijelii, solul se imbiba cu apa, ceea ce permite radacinilor copacilor sa se „joace" in pamant. Citeste si: In tara noastra se cam fura orice! Pungile pentru excrementele animalelor, de negasit... Astfel, cand vantul bate cu putere si misca copacii, si radacinile acestora se ridica in solul moale si umed, apoi coboara la pozitia initiala. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si In ...