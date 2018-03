Fenomene inexplicabile pentru stiinta

Zece fenomene pe care comunitatea stiintifica nu le poate explica

Odata cu dezvoltarea si realizarile stiintei moderne, omenirea a ajuns sa creada ca savantii pot oferi o explicatie pentru fiecare lucru care exista pe planeta noastra si in univers. Sa nu uitam, insa, ca desi multe fenomene au explicatii stiintifice, nu toate pot fi intelese prin ceea ce cunoastem astazi.

De exemplu, stiinta nu a dat inca un rsspuns clar cu privire la procesul in urma caruia a luat nastere Universul. De asemenea, nu poate explica nici formarea convingerilor religioase. Pasind in domeniul supranaturalului, intalnim manifestari misterioase asupra carora stiinta nu a oferit niciun fel de lamuriri pertinente, deoarece metodele sale specifice nu pot fi aplicate pentru a masura sau a studia aceste aspecte.Sa aruncam o privire asupra unora dintre fenomenele inexplicabile, reamintindu-ne totodata ca natura este o minune in sine, ce detine inca multe mistere.

Efectul Placebo

Efectul placebo a fost o enigma medicala care a evidentiat influenta mintii asupra sanatatii fizice si a vindecarii. S-a constatat ca pacientii care cred ca au primit un medicament eficace se pot vindeca, chiar daca li s-au administrat doar pastile de zahar. Pentru a contura mai clar fenomenul, au fost realizate studii in care s-a urmarit evitarea oricarei influentari a rezultatelor prin asteptarile participantilor dar si ale experimentatorilor.

Din pacate, in decursul anilor, eficacitatea si masurabilitatea efectului placebo au fost considerate de stiinta ca nefiabile. Aceasta concluzie poate fi insa datorata limitarilor metodelor de cercetare. Exista multe cazuri de oameni a caror autovindecare a depasit uneori chiar si mijloacele medicale disponibile pentru vindecarea fizica a trupului.

Al saselea simt

Cele cinci simturi – vazul, auzul, gustul, pipaitul si mirosul – ne ajuta sa exploram lumea noastra fizica. Exista, de asemenea, un al saselea simt, o putere interioara a perceptiei, cunoscuta sub numele de intuitie. Cuvantul intuitie provine din latinescul intueri care inseamna „a privi in interior”. Intuitia este abilitatea de a cunoaste si a intelege fara a folosi rationamentul logic sau analiza si este comuna tuturor oamenilor, indiferent de gradul lor de inteligenta.Intuitia este numita popular „banuiala” sau „instinct” – o cunoastere interioara despre ceva fara a avea cunostinte anterioare.

Conform unui studiu stiintific, 62% dintre directorii executivi ai companiilor sunt mai predispusi sa ia decizii de afaceri bazate pe intuitie decat pe analiza datelor.Un alt studiu realizat in anul 2007, publicat in jurnalul stiintific Current Biology, a descoperit ca participantii, atunci cand nu au suficient timp sa priveasca si cand trebuie sa se bazeze pe intuitie, sunt mult mai precisi in alegerea unui simbol diferit dintre alte peste 650 identice, decat cand au 1,5 secunde pentru a se uita la simboluri.Filozoful chinez antic Lao Zi spunea ca „puterea intelegerii intuitive te va proteja de rau pana la sfarsitul zilelor tale”. Albert Einstein afirma, de asemenea, ca „singurul lucru cu adevarat valoros este intuitia”.

Dar, de unde provine intuitia? Studiile asupra creierului uman indica spre glanda pineala ca un posibil raspuns la acest mister. Rene Descartes (1596-1650), parintele filozofiei moderne, a numit glanda pineala „sediul sufletului. In Orientului antic se considera ca intuitia se afla in regiunea glandei pineale si ea poate primi iluminarea de la suflet, sub forma unor cunoasteri si idei.

Experiente din apropierea mortii

Exista numeroase rapoarte privind diferite experiente neobisnuite traite de oameni in apropierea mortii, cum ar fi trecerea printr-un tunel imaterial spre o lumina stralucitoare, intalnirea cu persoane dragi care parasisera deja planul fizic, un sentiment de calm si seninatate etc.Una dintre cele mai notabile experiente de acest gen este cea avuta de Dr. George Rodonaia, in 1976, care a petrecut la granita dintre viata si moarte cea mai indelungata perioada inregistrata vreodata. Evenimentul l-a transformat profund pe Rodonaia, care inainte de acesta era un ateu convins. Ulterior a devenit preot hirotonit al Bisericii Ortodoxe Rasaritene. Ceea ce a trait indica ca exista o alta lume dincolo de aceasta lume fizica umana.

Desi numerosi oamenii au trecut cu adevarat prin astfel de experiente neobisnuite in apropierea mortii, stiinta nu a fost in masura sa ofere o explicatie a acestui fenomen. Unii cercetatori incearca sa sugereze ca aceste experiente pot fi halucinatii ale unui creier vatamat. Dar leziunile cerebrale nu sunt prezente intotdeauna, in consecinta nicio teorie stiintifica nu a oferit o interpretare valabila la ceea ce se petrece atunci si de ce aceste experiente le-au transformat, de cele mai multe ori, viata celor care le-au trait.

Obiecte zburatoare neidentificate

Obiect zburator neidentificat (OZN) este un termen inventat de Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii in 1952, pentru a clasifica obiecte care nu au putut fi identificate de experti dupa o ancheta. In cultura populara, conceptul de OZN este de obicei folosit pentru a numi o nava spatiala condusa de extraterestri.

OZN-uri au fost reperate si inregistrate inca din timpul dinastiei Song din China. in secolului al Xl-lea, savantul si generalul militar Shen Kuo (1031- 1095) a scris in cartea sa Eseurile dintr-un ochi de vise (1088) despre un obiect zburator in forma de perla, cu un interior luminos orbitor, care se putea deplasa cu o viteza incredibila.

Marturiile despre OZN-uri sunt foarte multe, iar clasificarea lor depaseste scopul acestui articol. Vom mentiona insa cateva.

Kenneth Arnold, un om de afaceri american, a raportat ca a vazut noua obiecte cu o lumina stralucitoare zburand din apropierea orasului Mount Rainier, Washington, in 1947. Arnold a descris obiectele ca fiind „plate ca o tigaie pentru clatite”, cu discuri in forma de farfurie.Relatarea sa a primit o atentie semnificativa din partea mass-media si a atras un mare interes public.

De atunci, numarul relatarilor despre OZN-uri a crescut exponential. Fenomenul OZN a fost studiat la nivel mondial atat de anchetatori guvernamentali cat si de anchetatori independenti. Dr. Josef Allen Hynek (1910-1986) a lucrat pentru Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii pentru a investiga OZN-uri. La inceput, Hynek a fost extrem de critic dar, dupa examinarea a sute de rapoarte de OZN timp de peste trei decenii, opinia lui s-a modificat.

In ultimii ani ai carierei sale, Hynek si-a exprimat dezamagirea fata de modul simplist in care majoritatea oamenilor de stiinta analizeaza OZN-urile, nedorind sa admita cu fermitate natura lor inexplicabila.

Déjà-vu

Déjà-vu, termenul francez pentru ceva „deja vazut”, este senzatia stranie de a mai fi fost intr-un anumit loc sau la un eveniment inainte, desi ne aflam acolo pentru prima data. Oamenii pot avea sentimente foarte ciudate de familiaritate cu privire la o imagine din fata lor, ca si cum s-ar mai fi intamplat inainte, desi constient ei inteleg ca aceasta este prima data cand s-au confruntat cu astfel de lucruri. Cercetarile neuropsihologice au incercat sa explice aceste experiente, ca anomalii de memorie sau patologie cerebrala, sau ca efecte secundare ale unor medicamente.Un studiu din 2008, efectuat de psihologul Anne Cleary, a ajuns la concluzia ca senzatia de déjà-vu ar putea fi in legatura cu memoria de recunoastere. (sic!)

Explicatii alternative asociaza fenomenul déjà-vu cu profetia, amintirile dintr-o viata anterioara, clarviziunea sau il considera un semn mistic ce indica indeplinirea unei conditii prestabilite pe drumul vietii.

Oricare ar fi explicatia, déjà-vu este cu siguranta un fenomen universal al conditiei umane, iar cauza sa fundamentala este inca un mister.

Fantome

Referirile la fantome, prezente in literatura clasica la unii autori cum ar fi Homer si Dante, sugereaza ca experienta umana cu astfel de fenomene paranormale este indelungata si, intr-un anume sens, obisnuita.

Astazi, diferite locuri bantuite, cum ar fi Casa Whaley din San Diego, sunt enumerate ca atractii turistice, iar declaratiile unor persoane care au vazut fantome nu sunt ceva neobisnuit.

Cultura populara este plina de incidente cu fantome, dar stiinta conventionala evita explicarea unor astfel de fenomene. Doar anumiti cercetatori, situati la granita comunitatii stiintifice, fac eforturi pentru a masura validitatea unor astfel de evenimente.Existenta fantomelor are implicatii profunde asupra dimensiunilor vietii de dincolo de lumea noastra fizica si asupra supravietuirii sufletului uman dupa asa-zisa moarte.

Cercetatorii care s-au aplecat asupra subiectului spera sa elucideze intr-o zi misterul din acest domeniu.

Disparitii inexplicabile

Exista numeroase cazuri ciudate in care oamenii au disparut fara urma.

De exemplu, in 1937, pilotul Amelia Earhart si navigatorul Frederick Noonan au disparut impreuna cu avionul Lockheed pe care il pilotau. Cand se aflau aproape de Insula Howland, in Oceanul Pacific, au trimis un mesaj in care anuntau ca avionul lor ramanea fara combustibil, transmisie ce a fost receptionata de sistemul Itasca al Pazei de Coasta americane.

Dar orice alta comunicare ulterioara a fost dificila, Itasca neputand localiza Lockheed. Curand dupa aceea, Earhart si Noonan au trimis un mesaj ce spunea ca mai au combustibil pentru doar o jumatate de ora si ca nu vad pamant in fata. Dupa aceea orice comunicare s-a pierdut. Cel mai probabil, ei ar fi trebuit sa se fi prabusit in apa dar, dupa ani de cautari, nici pilotii, nici avionul Lockheed, nu au fost gasiti in ocean.

In cazuri ca acesta, in ciuda tuturor eforturilor diferitelor organisme de ancheta, care au folosit cele mai moderne tehnici de care dispuneau, nu s-a reusit gasirea unor raspunsuri concrete la ceea ce s-a petrecut cu oamenii care au disparut in mod misterios.

Triunghiul Bermudelor

Triunghiul Bermudelor – zona a Oceanului Atlantic intre Bermude, Miami si San Juan, Puerto Rico, unde navele si avioanele continua sa dispara –, este unul dintre cele mai mari mistere ale planetei noastre.

Supravietuitorii povestesc despre o deplasare a timpului, instrumente de navigatie care nu mai functioneaza, bile de lumina ce vin din cer, schimbari bruste si violente ale vremii sau pereti inexplicabili de ceata.

Frank Flynn, in 1956, in timp ce naviga in zona Triunghiului Bermudelor a intalnit o „masa necunoscuta de ceata” care a scurs puterea motorului, dupa ce nava a patruns in ea.In 1970, Bruce Gernon Jr. a intalnit un astfel de tip de ceata, care i-a invaluit avionul si l-a transportat in ceva nelumesc.

De-a lungul anilor, oamenii de stiinta au incercat sa demitizeze misterul Triunghiului Bermudelor, sustinand chiar ca de fapt nu exista niciun mister. Dar cei care au experimentat direct anumite evenimente ciudate si au supravietuit pentru a le povesti, afirma cu tarie ca ceea ce se petrece in zona Triunghiului Bermudelor depaseste intelegerea logica.

Zumzetul

Aparitia unui zgomot persistent, de joasa frecventa a fost raportat in numeroase locuri din toata lumea, in special in Statele Unite ale Americii, Regatul Unit si Europa de Nord.

Sunetul, care nu este auzit de toti oamenii, este cunoscut simplu, drept „Zumzetul“ (,,Hum“), sau alaturi de numele localitatii unde se aude, cum ar fi Taos Hum (New Mexico), Hum Kokomo (Indiana), Hum Bristol (Anglia) si Hum Largs (Canada).

Pentru cei care il pot percepe, sunetul este adesea descris ca huruitul unui motor diesel aflat la distanta. Acesta a determinat stres extrem la unii oameni, cu efecte secundare negative, care perturba un trai normal.Organisme guvernamentale din intreaga lume au investigat sursa Zumzetului. In Statele Unite, investigatiile au inceput in anii 1960. In 2003, Departamentul pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale din Marea Britanie a publicat un raport care analiza acest Hum de joasa frecventa si impactul sau asupra celor care il pot auzi. Cu toate acestea, rezultatele privind identificarea sursei Zumzetului au fost evazive si fenomenul ramane inca un mister.

