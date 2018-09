Fenomene paranormale in cabina Stelei Popescu? Niciun actor nu vrea sa intre acolo

In ultimul timp, la Teatrul Constantin Tanase se petrec lucruri ciudate in locul in care stătea de regula marea artista. Incet, incet, alti actori mai tineri au dorit sa ii ia locul Stelei Popescu la teatru si, fireste, au incercat sa ocupe cabina actritei! Insa, nu a fost deloc usor, ba chiar din spusele persoanelor […] Articolul Fenomene paranormale în cabina Stelei Popescu? Niciun actor nu vrea să intre acolo apare prima dată în AM Press.