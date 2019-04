Fenomenul Zombie la Braila. Un tanar narcoman in deriva se plimba printre masini - VIDEO

Zombie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O inregistrare video arata inca o victima a fenomenului Zombie. Un tanar din Braila, sub influenta drogului, merge pe o strada din oras, printre masini, fara pic de instinct de conservare. Inregistrarea video arata momentul in care tanarul care a consumat droguri vrea sa traverseze o strada din Braila. Baiatul nu se poate controla si este in deriva. Abia isi mentine echilibrul, in timp ce paseste pe mijlocul strazii. Incapabil sa se asigure si clatinandu-se alarmant, continua sa traverseze, inaintand catre trotuar. Un motociclist si soferul unei masini opresc cu prudenta. Tanarul trece prin fata lor, fara sa ii ia in seama. Din fericire, a ajuns in siguranta pe cealalta parte a strazii. Inregistrarea de 23 d ...