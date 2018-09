Feriti-va de el! A castigat o avere din contracte pe bani publici, dar nu si-a platit datoriile! Un afacerist controversat a ajuns tepar de meserie

Florin Mindirigiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Compania controlata de un controversat om de afaceri iesean este atacata din toate partile de creditori din cauza datoriilor neachitate • Numeroase procese au fost deschise in instanta impotriva firmei AB Plus Events, avand ca obiect "încuviintare executare silita" si "ordonante de plata" • Fostii parteneri de afaceri si institutiile statului trebuie sa recupereze o suma de aproape un milion de euro de la societatea controlata de Florin Mindirigiu din cauza facturilor si a taxelor neachitate • Compania privata AB Plus Events este unul dintre cei mai fideli clienti ai contractelor din bani publici, beneficiind in ultimii ani de numeroase contracte din pa ...