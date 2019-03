Ferma 2019. Brigitte Sfat si Florin Pastrama se maseaza si isi soptesc diverse. Ce spun concurentii despre ei

Se pare ca se infiripa ceva intre cei doi, dupa cum lasa si imaginile video de pe PRO TV loc de interpretat. Concurentii sustin ca sigur e ceva intre ei.

Ferma 2019. Brigitte Sfat si Florin Pastrama se maseaza si isi soptesc diverse. Cei doi ar fi inceput sa doarma imbratisati, aproape in fiecare seara. In plus, isi fac masaj reciproc, isi spotesc diverse la ureche, se tachineaza, isi spala hainele reciproc si petrec tot mai mult timp unul in compania celuilalt.

Ferma 2019. Brigitte Sfat si Florin Pastrama petrec prea mult timp impreuna. Restul concurentilor de la Ferma 2019 au inceput sa intre la banuieli. Tensiunea sexuala dintre cei doi se resimte in tota vila de la PRO TV. Saptamana aceasta, emisiunea Ferma 2019 are trei editii cu tenisiuni maxime! Ferma 2019. Cream o dispera pe Brigitte: „Eu am iesit din Ferma ca sa-i fac o vizita domnului Nastase si actualului ca sa termin toata lista cu iubitii ei!”.

Spectatorii vor vedea cum Brigitte Sfat si Florin Pastrama se testeaza reciproc. Cei doi vor sa vada cat de compatibili sunt sau… se lucreaza pe la spate?! Concurentii vor simti, din nou, tensiunea alegerii unui nou fermier sef, a servitorilor si a duelistilor. Ramane de vazut ce se va intampla saptamana aceasta in vila de la munte unde vedetele isi fac de cap!

