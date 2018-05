Fermierul a vazut o gaura in stanca si a auzit un vuiet urias. Habar n-avea ca va descoperi cel mai frumos loc din lume unde nu intrase nimeni vreodata! Uite cum arata regatul de sub pamant. Imaginile iti taie respiratia

In 1991, un simplu fermier a dat peste o pestera neexplorata in parcul national Phon Nha-Ke Bang din Vietnam. Un vuiet teribil de apa l-a intampinat la intrare, asa ca omul s-a speriat si n-a mai indraznit sa o exploreze, conform protv.

Se pare ca de-abia in anul 2009 un grup de oameni de stiinta de origine britanica au decis sa patrunda in interior. Ce au descoperit? O lume incredibila, de sine statatoare, de 5 kilometri lungime si 150 de metri latime. Dupa ce au explorat locul au confirmat ca Soon Dong este cea mai mare pestera din lume.

Pestera are propria flora, fauna, lacuri, ba chiar si nori! Inainte de a ajunge propriu-zis in pestera trebuie mai intai sa cobori 80 de metri pe o franghie. Intreaga pestera este strabatuta de un rau, dar exista si lacuri mici cu apa ca smaraldul si plaje cu cel mai fin nisip din lume.

Tot aici exista stalactite si stalacmite iar sedimentele descoperite aici sunt vechi de aproape 3 milioane de ani. Unele stalagmite de aici au inaltimi record: 70 de metri.

In pestera exista copaci, care formeaza un fel de jungla, maimute, pasari tropicale si lilieci. Mai mult, insula are chiar si propriile condisii climatice. Se formeaza nori datorita faptului ca exista mari diferente de temperatura comparativ cu lumea de afata.

